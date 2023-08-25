極端氣候來臨，熱浪席捲全球，今年7月更出現人類紀錄史上最高的地球平均溫度，國際勞工組織（ILO）估計，未來極端高溫的天氣恐讓人們無法在白天工作，2030 年至少將導致八千萬個全職工作的勞動力損失。在野黨團呼籲政府應研擬高溫假及高溫津貼制度，保護勞工健康安全。

在野黨團25日邀請中華快遞企業工會、台灣鐵路產業工會，舉行「高溫紀錄創新高 勞工要有退避權」記者會。根據氣象資料，台灣增溫速度比全球均溫上升還要快，台北上個月危險警戒就發布了 12 次，每天十多個縣市高溫警報連發。而全台因熱急症就醫的民眾次數，今年 7 月已暴增至 875 人，是前年同期數字的兩倍以上，再再顯示落實勞工高溫工作的預防及保護已刻不容緩。

若雇主未提供勞工必要措施預防高溫危害，現行職安法已訂有相關裁罰。然而，去年政府實施戶外熱危害預防勞檢計 9619 場，竟發現有高達三分之一以上事業單位違反規定，但其中只有 3 家遭裁罰，絕大多數檢查仍以限期改善為主。

中華快遞企業工會理事郭勵治則表示，快遞從業人員多數都是使用自己的機車在戶外工作，紫外線最強、氣溫最高的時段從早上 11 點至下午 1 點間，運務也不會中斷。而由於中華快遞的客戶是銀行端，導致勞工需不斷從戶外進出銀行，加上銀行冷氣較強，在不斷地冷熱交替下，就很容易產生頭痛、中暑或其他熱傷害。

中華快遞工會認為，當溫度超過一定溫度時，應有更為彈性的工作時間安排，以避免高溫下工作，降低勞工熱傷害的風險，更應該在有業務需求，必須於高溫出勤時，給予適當的高溫津貼。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇以機務人員為例，因維修火車時常需在機廠內進行焊接、設備維修更換，廠內 30 多度以上的工作環境，僅靠著工業電扇作為通風設備，十分悶熱不適，也曾出現中暑等熱傷害狀況，其惡劣工作環境成為台鐵機務人力流動率高原因之一，出現「台鐵長官吹冷氣，現場員工吹電扇」的荒謬狀況。這三年已有近 300 人離職，為台鐵離職人數最高的職種，直接衝擊交通運輸安全及量能。

此外，勞動部進行戶外熱危害預防勞檢，卻遺漏室內高溫工作勞工的保障，不僅未納入專案勞檢，對於室內高溫作業保護也沒有明確指引。台灣鐵路產業工會主張，台鐵局應立即為機務人員加裝降溫及通風設施，改善惡劣的工作環境，同時勞動部也應針對室內高溫作業保護提出明確規範，進行專案勞檢，並設置高溫假及高溫津貼制度，落實高溫作業人員保障。隨著整體環境升溫的趨勢，無論戶外或室內、工廠作業區的勞動者，都將受到高溫所帶來的職業傷害，長期而言，除了無助於工作效率，也會降低勞動參與。

在野黨團支持制定高溫假，在極端氣溫下工作，勞工應有退避權，當溫度達一定標準時，勞工可以暫時免於出勤。另外，高溫作為職場危險因子之一，政府也應比照危險津貼，訂定高溫津貼，以作為雇主要求勞工出勤、未能行使退避權之補償。