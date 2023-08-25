《中天新聞》頻道推出的政論節目《廟口開講》反貪腐救台灣列車，今（25）日、明（26）日的晚間6點30分至8點30分，將分別於屏東縣崙上福崙宮、屏東縣內埔龍泉寺開講。今《廟口開講》將揭發「屏鵝公路、屏東棒球場撈錢秘辛？」及「綠就要戰爭『為選票』不管台人命？」等事。
《廟口開講》這次到屏東開講的陣容堅強，除了主持人彭華幹外，還邀請包括前立委許國泰、前國民黨政策會副執行長蘇清泉、前台南縣長蘇煥智、屏東縣議員黃明賢、挺韓五虎將強強滾、前鳥松里長陳清茂共同助講，不僅要說出真相，更要號召大家一起反貪腐、救台灣。
《廟口開講》今將於晚間6點30分至8點30分，在屏東縣崙上福崙宮（長治鄉崑崙路179-2號）開講，並揭發「屏鵝公路、屏東棒球場撈錢秘辛？」及「綠就要戰爭『為選票』不管台人命？」等事。明晚同時段則到屏東縣內埔龍泉寺（內埔鄉通霄巷35號）開講，討論「民進黨『勾結黑金』賴清德切不掉？」、「拚光電毀屏東『耍兩手』餓死農漁？」等議題。
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