恆生科技股指數暫跌2.1%，成分股普遍下跌。平安好醫生漲近6%，表現最佳。網易上季營收增長不如預期，股價下挫5.2%，在主要科技股中跌幅最大；其次為美團跌5%。

浙江衛視稍早前宣布《中國好聲音》節目暫停播出，其製作公司星空華文股價暴跌12.5%。

Fed放鷹 台股重挫逾220點 台積電下殺16元至548
《基金》台股震盪AI熄火 高息低波ETF秀實力
滬指開盤跌13點 深成指跌0.57％
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