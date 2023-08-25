恆生科技股指數暫跌2.1%，成分股普遍下跌。平安好醫生漲近6%，表現最佳。網易上季營收增長不如預期，股價下挫5.2%，在主要科技股中跌幅最大；其次為美團跌5%。
浙江衛視稍早前宣布《中國好聲音》節目暫停播出，其製作公司星空華文股價暴跌12.5%。
儘管輝達（Nvidia）業績與展望再度令人驚豔，但美國就業數據意外強勁、數位聯準會官員釋出鷹派訊息，以及市場縮手觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會發表的談話，隔夜美股由升轉跌，終場全面重挫，受此打擊，周五香港恆生指數盤中跌近1%，為18033.28點。國企股(H股)跌1%，為6204.12點。
恆生科技股指數暫跌2.1%，成分股普遍下跌。平安好醫生漲近6%，表現最佳。網易上季營收增長不如預期，股價下挫5.2%，在主要科技股中跌幅最大；其次為美團跌5%。
浙江衛視稍早前宣布《中國好聲音》節目暫停播出，其製作公司星空華文股價暴跌12.5%。
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