儘管輝達（Nvidia）業績與展望再度令人驚豔，但美國就業數據意外強勁、數位聯準會官員釋出鷹派訊息，以及市場縮手觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會發表的談話，隔夜美股由升轉跌，終場全面重挫，受此打擊，周五香港恆生指數盤中跌近1%，為18033.28點。國企股(H股)跌1%，為6204.12點。