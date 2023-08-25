中國大陸批評日本最力，並說海洋不是日本的個人下水道。不過，一般老百姓最關心的還是食物或環境會不會因此受到污染。回溯至2011年，東日本大震災發生的那年，大陸民眾因深信含碘食鹽（iodised salt）可抗輻射，故曾被搶購一空。

24日時，電商阿里巴巴旗下食品雜貨App盒馬鮮生（Hema Fresh）賣的鹽巴全部賣光，一包也不剩。中國大陸叮咚買菜（Dingdong）的銷售額在過去兩天大增，到24日晚間也出現缺貨情況。

這家大陸主要電商業者之一表示，打算增加礦物鹽與醬油等調味品的供給量，以滿足市場需求。

彭博社指出，中日兩國之間經常出現緊張情勢，通常是領土爭議以及歷史問題。2012年，日本政府宣布，已從釣魚台列嶼的地主手中，用20.5億日圓買斷。這種釣魚台國有化的行為惹惱北京政府，當時不僅抗議連連，日本產品也被抵制過。

現在，日本水產品全面被擋在外面，不讓進口到中國大陸，彭博社統計，大陸目前進口最多的海鮮國家是南美洲的厄瓜多，俄羅斯則是第二，前者2023上半年達19億美元，後者為15億美元，日本同期僅有2.5億美元左右。

水產業者認為，全面禁止日本海鮮進口，的確會使它國受益。因為大陸消費者還是會擔心會吃到核食，且不太相信日本政府所言，這些放射性物質已被妥善處理過。

況且長久以來，大陸民眾普遍對日本品牌有一種類似崇拜的感覺，認為比較好吃，也比較衛生跟健康。因此，對日本業者來說，短期或許有業績衝擊，但長期來說不一定，而且日本政府也拿出一筆可觀的補貼金。