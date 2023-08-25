對於買房的人來說，選樓層常常是一大難題，一名網友發文詢問大家選樓層會偏好哪幾樓，文章曝光後引發討論，結果多數人選的是8樓，而不是視野最好的頂樓，有網友稱「視野不算差，而且比高樓層便宜！」

有網友在Dcard以「買房哪層樓最搶手？」為題發文，分析不同樓層的優缺點，其中1樓是稀有戶別，大部分會挑高且空間較開闊，缺點則是離鄰近大樓近，會有採光差問題。

2樓則常見大樓有露天陽台，但需要加價購入，而且樓層低較容易有吵雜問題；4樓雖然相對單價低，但有很多華人忌諱這數字，主要買方是投資客和注重CP值的自住客。

3、5、6樓這些低樓層單價較低較受歡迎；10樓則是最搶手的樓層，因為沒有噪音和地震搖晃問題，且常見是沒有消防水頭的最高樓層；13、14、15樓則需要留意中繼水箱；至於頂樓和次頂樓則是社區的高價戶，頂樓常見問題是太陽直曬， 夏天冷氣電費花費較高。

原PO好奇詢問「大家買房是買哪層樓呢？是基於怎樣的原因？」文章曝光後引發討論，其中多數人選擇8樓，「8樓不會太高也不會太低，數字又吉利」、「8樓有視野，和頂樓比起來相對便宜，而且這個樓層就不怕被長輩說嘴了」；也有網友說「目前住8樓，3-5樓對我來說比較剛好，上班時間不喜歡等電梯」、「最喜歡5678，懼高症沒法接受大於8樓的」。