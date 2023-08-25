民進黨總統參選人賴清德25日前往桃園中壢，出席民進黨客家事務部辦理的「民主台灣客家峰會」。（蔡明亘攝）

民進黨總統參選人賴清德今赴桃園中壢，出席民進黨客家事務部辦理的「民主台灣客家峰會」。他提出，未來要推動「客家希望行動」，秉持客家族群的硬頸精神、義民精神、晴耕雨讀精神，將客家文化與語言，以更深、更廣、更高3大面向來推廣。

賴清德表示，民進黨的族群政策是多元尊重而非族群融合，只要生活在台灣這塊土地，無論哪個族群都應該受到尊重，過去民進黨執政，重視推廣客家文化，成果豐碩，包括成立客委會、客家電視台、客家文化園區、客家文化季、桐花季等，浪漫台三線也延伸到中南部，大家有目共睹。

賴清德說，蔡政府對語言非常重視，讓客語成為國家語言，是相當大的進展，另也注重客庄人口老化速度快，成立伯公照護站照顧客家長輩，現在桃園正辦理世界客家博覽會，希望台灣成為全球客家的中心，時至今日，到底下階段還有哪些工作需要推廣，正是今天客家峰會的目的，未來若有機會，會與大家合作，落實這場峰會的各項主張。

賴清德提到，客家2字不僅代表族群，也代表文化、認同與驕傲，其中更有3大精神值得學習，包括勇敢堅強不怕吃苦的硬頸精神、面對外來入侵時保家衛土的義民精神以及他非常欽佩的晴耕雨讀精神。

他提出，未來要推行「客家希望行動」，秉持上述3大精神，將客家文化的內涵推得更深、更廣、更高。更深是指，雖政府推廣客語教學，但實際上還是相當侷限，該更往下扎根；更廣是說，不僅在台灣推廣，還要讓台灣成為廣大客家族群的文化中心，推廣至其他國家，像世客博就是很好的例子；更高代表不只是要保護客家鄉親，希望在台灣要認同客家，以身為客家族群為榮，以客家文化為榮，不僅團結客家人，也要影響周遭的人，這3大方向未來可好好討論並擬定計畫落實。

賴清德也說，明年選舉攸關台灣前途，不僅影響台灣走向、民主存續、印太和平與穩定，他身為民進黨主席，深知當前挺民進黨的力量，要完成這使命，恐怕力有未逮，必須更開闊與社會各種力量連結，才有辦法完成守護台灣、促進民主和平繁榮的使命，他提出「民主大聯盟」，民進黨除提名黨內人士，也跟社會上無黨籍、專家學者合作，跨黨派、跨世代、跨領域推出候選人，希望客家鄉親支持。