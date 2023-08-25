台南市上半年促參招商成果為地方政府第一名，吸引投資達75億元，財政部促參司長李建賢盛讚台南為「促參資優生」，台南市政府再接再厲，今天在大台南會展中心盛大舉辦「台南市政府促參商機座談會」，下半年將端出15案招商案件向民間企業招手。

台南市長黃偉哲表示，招商引資能帶動經濟發展、製造就業機會，台南招商在2021年拿下六都亞軍，去年吸引民間投資超過百億元，今年再交出亮眼成績單，上半年促參招商成果為地方政府第一名，吸引投資達75億元，接下來不只沙崙、南科蓬勃發展，另外還有麻豆工業區及鹽行工業區，「有這麼多好的投資機會，還不來台南就太可惜了」，並強調市府將持續推出許多投資機會，與各領域潛在投資者合作。

財政部促參司長李建賢表示，根據財政部統計，過去20年民間參與公共投資案，已簽約案件2147件，總投資金額2兆1200億元，台南更是「促參資優生」，統計近5年引進民間投資參與逾30件，投資金額有628億元，光是去年就有151億元，他也肯定台南在促參案件「質量兼具」。

李建賢指出，111年底促參2.0修法上路，新增綠能、影視音、資源循環再利用等設施，以及數位建設等，就是期待更接軌國際，目前產業界都樂觀其成。

會中也發表台南5大亮點促參案，包括「台南高鐵產專區276-1地號設定地上權招商案」、「中西區星鑽交通中心民間參與BOT案」、「南區水交社段72、72-1、72-2地號等3筆眷改土地開發經營案」、「六甲區住宿式長照機構有償BTO案」、「中西區星鑽段2425、2426地號設定地上權案」。