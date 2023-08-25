2024總統大選由民進黨參選人賴清德持續領先，其副手人選也成為各界關注的對象。有媒體報導，民進黨高層透露，副總統人選沒有黨籍跟其它條件限制；至於推出時間點，未必會比國民黨、民眾黨晚。

綠高層昨傳出，目前民進黨內的副手人選有行政院長陳建仁、駐美代表蕭美琴、前文化部長鄭麗君、立法院長游錫堃等。不過他也強調，當前還不是決定人選的階段。

綠營高層也提到，副總統人選會考量幾項因素，其中包括與賴清德的互補性。且副總統人選必須考量到假如賴當選，要發揮輔佐的功能，使國政更為順暢。至於決定的時間點，則不一定會晚於國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲。

不過在入口網站《Yahoo》的留言區裡，有大量網友激推最近跟「假摔」、「綠能」議題扯上關係的民進黨立委賴品妤，紛紛留言表示「就賴品妤，組成無敵組合之，正副賴導」、「就賴品妤啊，賴賴配二個都很會演，賴到底啊！」、「賴品妤！不錯喔！很會演就可以了」。

賴品妤（左）與中天記者（右）在現場爭執。（圖／截自中時新聞網YouTube直播）

此外，也有民眾給出其它人選，「唐鳳+1」、「賴品妤的父親，綠電熟門熟路，可解決缺電危機！又可配合斷尾？」、「應該是周玉蔻」、「小智讚」、「陳時中不錯喔！還是林智堅！陳明通也可以！」