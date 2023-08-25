時碩第二季合併營收為6.81億元、營業利益0.35億元、本期淨利近0.83億元、EPS從去年同期1.44元降至1.01元。上半年合併營收21.61億元、營業利益1.1億元、本期淨利1.45億元EPS由去年同期3.16元降至1.77元。

時碩7月合併營收約3.14億元，月減8.95％、年減22.87％；前七月合併營收24.75億元，年減12.37％。時碩主管表示，時碩7月營收呈現月減、年減，主因是自行車及半導體業客戶還在調整庫存所致。

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