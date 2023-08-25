精密機械金屬加工零件大廠時碩工業去年營收及獲利締造史上新高，今年因自行車及半導體客戶還在調整庫存，上半年營收及獲利雙雙下滑，其中第二季EPS為1.01元、上半年EPS為1.77元，雙雙寫同期第六高；前七月合併營收也呈現負成長。25日下午參加第一金證券主辦法說會，說明第二季財報及營運展望。