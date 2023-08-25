天后李玟（CoCo）生前參加陸綜《2022中國好聲音》因抗議賽制，遭不公平對待引發風波，而浙江衛視今（25日）宣布，《中國好聲音》節目的問題正在調查中，因此暫停播出，消息一出，眾多網友都灌爆李玟微博，紛紛留言：「你看到了嗎」。

李玟被揭生前擔任《中國好聲音》導師時，抗議賽制不公，和節目起爭執而種下心結，隨著音檔、影片曝光，還有學員發聲後，掀起一連串風波，對此，浙江衛視稍早在微博宣布：「鑒於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」消息一出，微博立刻以「中國好聲音暫停播出」登上熱搜榜冠軍，可見話題超夯。

眾多網友紛紛到李玟微博留言：「好聲音停播了，你看到了嗎」、「相信你一定看得到」、「你看到了嗎？這只是一個開始」、「也許會遲到，但永遠不會缺席」、「COCO，那個欺負你的節目停播了，我只想第一時間來告訴你」、「我們的努力没有白費，希望在天上的妳此刻是開心的。」

網友狂灌李玟微博。（圖／李玟微博）

網友狂灌李玟微博。（圖／李玟微博）

《好聲音》日前被曝光影片，李玟抗議賽制不公，和節目起爭執還摔手上的紙稿，李玟對著圍著她的《好聲音》工作人員怒控：「你們最低分的73，那個人可以再比一次，我的88.3不可以，妳找一個人來跟我解釋一下這個遊戲規則」，李玟團隊對製作單位說：「你們（節目單位）也做得太過分了」，結果工作人員回應：「我們這個事情不能放台面上說」，李玟聽完氣炸了，大聲說：「當然你們都會剪掉，我說的是事實，你們當然都會剪掉，我當然知道，這個叫不公平！」這時《好聲音》工作人員強行伸手要拉李玟下台，讓她急喊：「不要碰我，讓我冷靜」。

《好聲音》疑欺負李玟事件曝光後，慘被網友罵翻，過往的爭議也遭起底，像是導師沒按鈴椅子就會自動轉身、副導演柳驪多次故意刁難女歌手、那英淘汰周深又臨時要姚貝娜換高難度的歌等，巨星甄妮更點名「柳副導」確實對李玟下毒手，李玟所屬經紀公司北京華納音樂表示，會全力為李玟爭取權益並維護聲譽，持續關注情況以及配合調查。