世錦賽來到16強階段，「羽球王子」王子維成為台灣男單碩果僅存的希望，25日面對中國大陸好手李詩灃，以直落2收拾對手闖進8強，突破個人生涯在世錦賽最佳紀錄。

28歲的王子維今年最佳成績僅是台北公開賽拿下男單第3，多項賽事在首輪遭淘汰出局，因此世界排名一路滑落至第29位，退居台灣第3號男單。至於23歲的李詩灃本季4度闖進BWF男單決賽，奪下2座冠軍，且生涯對戰王子維取得2勝0敗，賽前是被看好是獲勝的一方。

王子維開賽打出3比0攻勢，並靠著李詩灃不斷回擊出界拉開比數，帶著11比6領先進入技術暫停，李詩灃休息過後依然失誤頻頻，王子維持續擴大領先，以21比15拿下，這也是王子維生涯第一次從李詩灃拿下局數。次局王子維一度連拿7分，取得9比1遙遙領先，李詩灃試著縮小分差未果，最終21比14再收一局，拿下世錦賽男單8強門票。

繼上一戰32強3盤擊敗陸光祖，王子維連克2位中國大陸選手。在「台灣一哥」周天成16強敗給球王安賽龍（Viktor Axelsen）後，王子維成為本屆世錦賽唯一闖入8強的台灣男單選手，下一戰對手是泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）。