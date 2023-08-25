日本昨天啓動福島第一核電站核汙水排海，核汙水經由1公里的海底隧道流向太平洋。中國海關總署隨即公告，自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。澎湃新聞採訪上海十餘家日料店以及部分商超獲悉，平價日料店受此影響不大，部分中高端日料店遭遇「地震」；商超管道日本海產品佔比有限，零售管道基本沒有太多日本水產品。

上海水產批發較為集中的江楊水產市場透露，市場上日本進口水產品很少。一位不願具名的水產行業業內人士透露，自2011年福島核事故後，很多日本水產經銷商陸續淡出，近幾年，做日本水產品生意的人更加少了。

多家日料店表示替換食材

8月24日，澎湃新聞致電10家上海的日本料理餐廳，詢問如何應對。結果發現，對於大多數平價的日料店來說，進口食材的收緊影響不大。此次真正受影響的，大多是以新鮮生魚為核心食材的中高端日料店。

多家人均消費超2000元（人民幣，下同）的日料店承認部分食材來自日本。例如，鮨心和 by Fujimoto(外灘店)工作人員表示，前供應商手裡還有一些在全面禁止之前，在日本其他區域拿到的貨囤積，短期內應該還會使用這些貨，之後會考慮從其他國家進貨。鮨直輝（復興薈店）工作人員則坦言，部分食材原產地為日本，現在還沒接到通知，不知道怎麼辦。福壽司門店工作人員也表示，有原產地為日本的食材，目前店內在售的，都為此前符合國家進口標準的產品，之後考慮更換食材供應商。

而人均消費500元左右的鮨椿（瑞虹天地太陽宮店）和萬島日本料理鐵板燒（靜安店），其門店工作人員均否認有來自日本的食材。

人均消費1636元的Ginza Onodera 鮨(外灘十八號店)工作人員表示，此前，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100％查驗。之後，該門店就已經更換了進貨來源，不再供應來自日本的水產品，現在用的是歐洲和中國國內的水產品做替代。

其他不同價位的日料店紛紛表示替換食材。8月24日，人均消費1756元的鮨一（旗艦店總店）發佈食材產地調整公告，嚴選全球優質食材，確保所有食材符合國家食品安全標準。所有海鮮都有明確的來源，並且可以追溯到捕撈或養殖的地點，以確保其新鮮度和質量。

人均消費120元的金匠壽司（世博源店）也表示，所有門店已全面下架與日本進口水產品相關原料的菜品。其門店工作人員表示，店裡鯛魚等幾種產品原產地是日本，這幾天公司在尋找替代品，更換菜單。

人均消費1029元的一樽門店工作人員表示，此前門店約有一半的食材來自日本，現在餐廳正在尋找替代品。

人均消費428元的青山瀾·日本料理（前灘店）則已找到了部分食材的替代產地。該門店工作人員表示，以前許多食材從日本進口，比如海膽和鮪魚，但現在海膽要從北韓進口，鮪魚要從西班牙進口。

零售管道沒有太多日本水產品

上海市水產行業協會透露，藍鰭鮪魚、海膽以及其他蝦蟹魚貝是中國餐桌上最流行、銷量最大的日本進口食材，這些品類大多在中高端日料店料理。上海水產批發較為集中的江楊水產市場則稱，市場上日本進口水產品很少。

線上電商方面，上海本土電商平台叮咚買菜表示，目前叮咚沒有與日本相關的水產品。該負責人強調：「在其他進口商品方面，平台在架的進口商品以及未來相關計劃採購商品，一定是國家允許進口的、有相關合格證明的合規產品。」

澎湃新聞諮詢大潤發、盒馬，以及部分生鮮超市獲悉，商超最主要的海產品是鮭魚和鮪魚，目前鮭魚主要的進口產地是挪威和智利，基本不從日本進口，藍鰭鮪魚主要來自日本，鑒於安全，大部分的商超從2個月前就暫停進口日本鮪魚了，所以目前零售管道上，基本沒有太多日本水產品。

一位不願具名的水產行業業內人士稱，自2011年福島核事故後，中國對日本進口食品出台較為嚴格的檢測標準，食品中放射性物質監測工作已納入國家食品安全風險監測範疇。很多日本水產經銷商陸續淡出，這幾年，做日本水產品生意的人更加少了。