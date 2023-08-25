貘寶寶在媽媽不在的時候會自己安靜待在角落。（北市動物園提供）

台北市立動物園的馬來貘「貘樹」和「Putri」於7月26日迎來「愛的結晶」，目前剛滿月的雄性馬來貘寶寶活力充沛，「Putri」也是稱職的是新手媽媽，哺乳非常順利，動物園表示，即日起舉辦馬來貘寶寶徵名祝福活動，邀大家發揮創意，陪動物園的貘三代一起長大。

北市動物園長諶亦聰表示，為推展馬來貘的域外保種計畫，動物園從長期合作的新加坡動物園引進貘公主「Putri」(名字源自馬來語 puteri公主的意思)，與園內第二代馬來貘「貘樹」配對，在保育員努力撮合下，「Putri」也於今年7月26日順利產下「小王子」。

動物園表示，剛滿月的雄性馬來貘寶寶活力充沛，以平均每天增加0.5公斤的速度成長，新生寶寶也是個喜歡和媽媽黏緊緊的「媽寶」，媽媽不在身邊便會安靜地趴在角落休息，而當媽媽「Putri」從戶外活動場回來時，保育員總會觀察到馬來貘寶寶開心地繞著「Putri」跑，十分活潑可愛。

動物園也說，由於「Putri」是第一次生產，之前沒有哺育帶仔的經驗，保育員原本擔心「Putri」是否能勝任新手媽媽的角色，幸好「Putri」表現相當稱職，寶寶產下後立刻承擔起清理寶寶及餵奶的工作。

動物園表示，目前「貘樹」和「Putri」一家住在沒有對外開放的保育區，雖然遊客們不能跟牠們直接見面，仍希望大家透過參與馬來貘寶寶徵名、命名與祝福的活動，讓動物園中貘三代的新成員平安長大。

動物園說明，新生馬來貘寶寶的徵名活動25日開跑，徵名期間內於「台北動物園粉絲專頁徵名貼文」下方留言或是於個人頁面公開發文，貼出提名作品的照片、畫作等創作，並加上提名意義說明、標註「＃TaipeiZoo臺北市立動物園」及「＃貘逆之交」。

動物園也說，在9月3日提名截止前將個人留言或貼文截圖私訊小編(須包含截圖時間及按讚數)，留言或貼文按讚數前4名者，可進入「命名票選」待選名單。