美國同意出售台灣可裝備F-16V戰機的「紅外線搜索追蹤莢艙」（IRST）

解放軍頻頻在台灣周邊軍演，並侵擾防空識別區（ADIZ），而美國最近同意，將以5億美元（約153億台幣）出售台灣可裝備F-16V戰機的「紅外線搜索追蹤莢艙」（IRST），以及其他軍備。

而據中方官媒《環球時報》24日報導，這顯然是為了反制解放軍的殲-20隱形戰機，可是專家說，事實將證明，這是沒有用的。台灣國防部說，「紅外線搜索追蹤莢艙」將加強F-16V戰機偵測追蹤遠距目標的能力，並大幅提升空中作戰效能。

而中國專家說，理論上，「紅外線搜索追蹤莢艙」的確能偵測隱形戰機，因為它和利用無線電波來尋找目標的雷達不同，而是透過目標散發的熱信號來尋標。雖然隱形戰機不容易被雷達偵察到，但它們所散發的紅外線輻射只能減少，但無法根除。

儘管如此，這些專家說，在實戰中，這並不能讓F-16V這種4.5代戰機匹敵像殲-20這樣的5代戰機。北京軍事專家魏東旭24日便指出，「紅外線搜索追蹤莢艙」只能從比雷達更近的距離來鎖定目標，但殲-20卻能利用雷達，從遠得多的距離來偵察F-16。他甚至直言，「紅外線搜索追蹤莢艙」只能在空戰中作為支援系統，或是用在海上和陸上攻擊中，而讓F-16用來對戰殲-20是在做白日夢。

中方殲-20第5代戰機展現隱形性能

而另一位要求匿名的中國軍事專家說，在現代戰爭中，無法靠單一裝備打勝仗，萬一台海爆發衝突，精準打擊就能摧毀F-16V戰機，它們連起飛的機會恐怕都沒有。此外，這位專家說，就算台灣F-16V起飛，解放軍靠空警-500預警機、殲-20隱形戰機，加上霹靂-15超視距空對空飛彈，根本不會讓它們有機會用「紅外線搜索追蹤莢艙」。

另一方面，觀察家說，多數解放軍戰機都有內建「紅外線搜索追蹤莢艙」，但F-16V的相關裝備卻很可能必須外掛，以致對飛行性能有負面影響。而魏東旭說，美國對台的最新軍售顯示，美方堅持武裝台灣，是在利用它的軍事價值，把台灣變成美國軍火商的搖錢樹。

然而，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）24日報導，印度軍事專家塔庫爾（Vijainder K. Thakur）指出，中方隱形戰機的紅外線特徵抑制力並不強，而「紅外線搜索追蹤莢艙」的被動偵察和追蹤能力卻很好。他指出，當天氣晴朗時，F-16可能在70公里外，不必洩漏行蹤，就能靠「紅外線搜索追蹤莢艙」發現隱形戰機。

不過，一位不願具名的軍事觀察家說，客觀看來，當台灣新打造的F-16V如期在2026年全部到位時，解放軍服役的殲-20數量很可能比台灣所有的戰機加起來還多。