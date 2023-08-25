台灣經濟研究院25日公布最新景氣動向調查結果，製造業、服務業、營建業在7月營業氣候測驗點呈現同步翻揚，其中製造業結束先前連續三個月下滑態勢，轉為上揚，製造業景氣相較先前幾月已有改善。

台灣經濟研究院景氣展望中心主任孫明德表示，上半年景氣呈現「內溫外冷」，美國與中國7月製造業新訂單指數均較6月回升，國際終端需求在電子、資通訊產品湧入新增訂單，從各項數據觀察，第三季和第二季相差很多，多呈改善方向發展，顯示目前景氣的「外冷」逐步改善。

台經院7月製造業營業氣候測驗點為91.39點，月增3.69點，結束先前連續三個月下滑態勢轉為上揚。7月服務業營業氣候測驗點99.76點，月增0.04點，台經院表示，由於增幅有限，故研判服務業對景氣看法與上月相比維持不變。營建業部份，7月營業氣候測驗點96.01點，較6月上揚0.83點，呈現第二個月上揚的格局。

台經院指出，因出口衰退一直困擾製造業的庫存和訂單，7月調查廠商看法，已轉為庫存減少、訂單回籠，科技產品出口、外銷訂單與生產表現均較上月回升，回溫狀況快於傳統產業；雖然傳產表現續呈衰退，惟衰退幅度較上月縮小，令製造業廠商對當月景氣表現，亦較上月調查相比明顯轉好。

至於今年來景氣持續熱絡的服務業，孫明德指出，近期暑假旺季與台股交投熱絡，證券業與餐旅業看好當月景氣表現，但因消費需求大爆發，民生消費產業缺工現象愈見嚴重，使得大多數服務業對未來半年景氣看法仍以持平居多，下半年也要小心恐出現人力供不應求。