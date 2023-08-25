職場生活眉角多，專家分享5句職場上常見的「有毒」句型，提醒你千萬別成為這種人，還教你如何用3招應對，成為不容易被擊潰、情緒勒索的狠角色。

CNBC報導，這五句話包括「這個建議、反饋是沒有意義的」、「我的想法很重要，值得認真考慮」、「他們的成功往往是犧牲我」、「為什麼你總是想控制我？」及「你不同意我的觀點，就是錯的」等類似說法。

心理學家Stefan Falk表示，「很多人往往會表達出類似的想法或態度，但在職場上無法合作，甚至會把別人的建議當成攻擊或侮辱，當有人提出不同觀點，會被認為是挑戰，而不會將此視為學習機會，其實是一種無知的表現。」

要如何避免和這些職場「毒瘤」交鋒，Stefan Falk建議，除了減少與這些人接觸的時間，其實可以明白表達自己的感受，另外當對方的行為越來越過分時，要先設下明確的界線，告訴他們你是無法接受這些行為的。

另外，Stefan Falk認為，可以試著向對方說明太過自私產生的下場，雖然對方很難理解，甚至不會出現你原先希望的結局，但有可能會出現改變，或者令人意想不到的結果。