新北中信特攻籃球隊25日正式宣佈，簽下塞爾維亞籍中鋒傑卡（Dragan Zeković），成為中信特攻季初洋將補強的最後一塊拼圖！傑卡將為中信特攻添加內線戰力，並帶著豐富的征戰經驗，幫助球隊能夠更加活絡「歐式球風」的戰術搭配，為中信特攻挑戰二連霸！

今年36歲的傑卡，身高210公分、體重109公斤，多次代表塞爾維亞國家隊征戰各大國際賽事。18歲開始隨即投入塞爾維亞職業聯賽，傑卡也曾在2009年投入美國職籃NBA選秀，但未獲得球團青睞，輾轉又回到歐洲發展。今年初還效力於保加利亞聯賽的傑卡，為了獲得更多發揮空間，選擇離開歐洲，首次來到亞洲職籃發展就是加入T1聯盟新北中信特攻籃球隊。

傑卡在長達18年的個人職籃生涯中，均以在歐洲各大聯賽發展，包含塞爾維亞、奧地利、義甲聯賽、瑞典、羅馬尼亞以及保加利亞等。傑卡擁有3次歐洲職籃聯賽總冠軍經驗，其中以效力於羅馬尼亞聯賽－CSM奧拉迪亞隊（CSM Oradea）時期成績最為出色，平均繳出15.5分、5.4籃板與1.7次助攻，幫助球隊分別在2014與2020年拿下聯賽的冠軍！

綽號Zeka的傑卡，在塞爾維亞語中，Zeka也等同於「兔子」的稱號，對於下一季準備加入中信特攻的傑卡，他表示已經迫不及待想要與隊友一起投入團隊訓練，「大家可以叫我Zeka或是Bunny（兔子）！很開心可以加入以歐式球風為主體的中信特攻，我會用個人豐富的爭戰經驗，幫助中信特攻拿下二連霸！」日前球團已宣佈與艾德（Edgaras Zelionis）及克力斯（Kristijan Krajina）續約，並在飛克（Viktor Gaddefors）與傑卡（Dragan Zeković）相繼加盟後，在季初完整補強洋將戰力，也宣告下一季中信特攻的歐式球風會更加強悍！

針對補強塞爾維亞籍內線好手傑卡，總教練李逸驊表示，「傑卡擁有豐富的個人經驗，在個人高低位策應上都可以幫助球隊戰術更活絡！傑卡個人投射能力也不亞於射手群，我們相當期待在他的加入後，能夠憑藉著征戰歐洲各大聯賽多年的經驗，搭配其他三位也是歐陸好手的洋將，一起為團隊拚下二連霸！」