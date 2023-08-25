民進黨立委賴品妤與中天電視台記者發生衝突，民進黨立院黨團今表示，媒體是第四權，當事人已經回答過同樣問題，不需要用這樣方式回應，甚至用激怒的方式，這樣不夠尊重，希望彼此尊重，謹守採訪倫理，大家都能做到可以互相尊重。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，去年他擔任前衛福部長陳時中競選總部的發言人，也出現類似狀況，還被下標「架拐子」，他指出，立法院這麼多媒體朋友，工作量很大，新聞採訪很辛苦，他說，自己每天還是會碰到當事記者，還是很優秀，但工作起來特別兇悍，對於新聞採訪，要用什麼角度立法院沒有特別意見，但採訪動作不要這麼大，會造成誤解。

莊瑞雄說，賴品妤也不是刻意炒大新聞，許多輿論對於賴委員也是個傷害，去年這個例子，也是採訪結束，要追著候選人，一下從左邊一下從右邊，他當時說，「好了拉謝謝」，但沒想到第二天就出現「莊瑞雄架拐子」，第二天詢問記者，對方回應是長官下的標題。

莊瑞雄提到，或許這條新聞不是你想做，是長官刻意要做一條新聞，就會造成當事人的困擾，因為記者每天要到立法院，否則變成緊張關係也不好，希望新聞趕快落幕，他們都那麼年輕，可是總是因為有時候新聞採訪結束，以後的分際是什麼可以去思考，大家互動會比較好，期望媒體跟立法院互動可以密切，要的是監督和採訪立法院會坦蕩蕩，不要為了一條新聞劍拔弩張，中天記者也是使命必達，採訪過程引起風波希望趕快落幕。

民進黨立院黨團書記長劉世芳說，媒體是第四權，當事人已經回答過同樣問題，不需要用這樣方式回應，甚至激怒他，這樣不夠尊重，彼此尊重希望謹守採訪倫理，大家都能做到，可以互相尊重。