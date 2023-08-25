一旁埋伏便衣員警趁車手低頭寫收據時上前盤問，將其逮補（新北三峽警分局提供）

樹林婦人和警方合作逮補前來面交的詐騙車手（新北樹林警分局提供）

新北市程姓男子今年4月誤入LINE推薦的「飆股群組」，禁不住誘惑先拿50萬小試身手，起初收穫頗豐，但是他發現想要領出來時遭到百般刁難，才驚覺有詐，氣得向警方報警，與警方合作逮補前來收錢的詐團顏姓「理財專員」，訊後依加重詐欺罪送辦。

警方表示，程男4月加入「股漲金來交流」LINE群組後，原本只想觀察裡面操作模式，發現群友投資金流都相當大，且獲利豐富，甚至還有人貼出自己買的跑車炫富，讓他很心動，因此就到銀行提領50萬現金想一起加入投資。

詐團和程男在8月約定到他在三峽的社區收取現金，1名掛著工作證的「童先生」交給他1張收據，還在他面前向公司通報已入帳，程男手機APP也顯示個人帳戶內已經充值50萬，可以開始操盤，每周獲利相當驚人，幾乎呈倍數成長。但是程男發現當他要領回獲利時，詐團總是百般刁難，還要求他補差額，讓他驚覺遭詐，向警方報案。

程男和警方合作，先向詐團表示想再投資50萬元，和31歲的顏男約在三峽社區交易，4名便衣員警則在一旁等待時機。2人一見面顏男還大方和程男打招呼，當程男把現金交給他後，一旁埋伏的警員就趁著顏男低頭寫收據時上前盤問。顏男驚覺事跡敗露，也坦然表示，「我就做詐騙」，員警也在他身上搜出7張投資理財工作證、2支詐騙手機、收據及贓款等物，當場將其逮補。

警方表示，顏男自稱在台南做粗工，受到上游指示以假名「張文哲」前來取款，搜到的7張工作證也都掛名不同理財公司，懷疑還有其他受害者，呼籲民眾如果也被同樣手法詐騙盡快報警，並依加重詐欺罪將顏男送辦。

另外，樹林65歲劉姓婦人今年5月加入投資群組，多次面交及轉帳共96萬元後，想取回獲利時也遭對方不斷推拖，更要她補上80萬元差額。劉女立即報案，並和警方合作，於23日逮補前來面交的盧姓車手。

警方表示，近期這些投資群組手法相似，都會在群組內安排暗樁，吸引受害者上鉤，並呼籲民眾，任何聲稱可以輕鬆獲取高額利潤的投資機會都要謹慎小心。