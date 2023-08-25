中科管理局為配合台積電進駐擴建2奈米新廠，提出中科二期都市計畫變更案，台中市都委會今天開會審議通過。（市府提供／張亦惠台中傳真）

中科管理局為配合台積電進駐擴建2奈米新廠，提出中科二期都市計畫變更案，台中市都委會今天開會審議通過。都發局長李正偉表示，先前都委會要求的用水、用電及球場員工就業、會員球證權益都得到具體承諾，因此決議通過。市府強調，竭誠歡迎產業投資台中、帶動全市經濟發展，但都必須在守護市民權益的前提下進行。

都發局說明，中科管理局為因應半導體產業發展需求，選定台中園區西側的高爾夫球場及周邊土地作為擴建範圍，並在都市計畫變更審議過程中，配合環境影響評估審查意見縮減開發範圍，陸續調整都市計畫草案內容後，今年3月13日提市都委會第138次會議審議。

上次都委會考量中科二期將引入高耗能產業，若以2021年台中市水電用量為基期估算，擴建一期及二期兩處園區用水及用電量，預估將占台中市整年平均每日用水量約9.21％，占台中市年平均每日用電量約38.87％，恐對台中市產生排擠效應，基於把關市民權益及整體生態環境平衡發展的立場，請中科管理局就用水、用電、交通衝擊、事業廢棄物處理、球場員工就業權益、會員球證消費權益等事項，提出完善的因應計畫與具體承諾。

都發局表示，中科管理局今天提出台水、台電公司具體承諾，該擴建案開發及營運期間不排擠台中市原有用水、用電需求，並承諾督促興農公司履行協助球場員工（含桿弟）就業及維護會員球證權益的方案，且針對擴建案未來可能產生的衝擊提出具體說明。

都委會也提出，請中科後續應單獨針對交通影響評估提出解決對策，組成交評委員會獨立審查，另，有關以綠電和再生水作為替代能源的目標下，建議應一併考量城市未來碳中和的研議評估。此案建築物後續也應取得綠建築標章，以利降低都市熱島效應，並應將園區旁東大路拓寬納入開發且無償捐贈市府。

都發局表示，市府後續將盡速依中科管理局修正計畫書，呈送中央都市計畫委員會審議，並將針對此重大開發投資建設案繼續嚴格把關，維護市民權益和城市永續宜居發展。