國民黨總統參選人侯友宜競辦與立委參選人廖先翔今開記者會質疑，雲豹能源跟新潮流關係密不可分，籲民進黨主席賴清德、雲豹前董事長賴勁麟、綠委賴品妤面對綠能黑金質疑，對此，民進黨立委洪申翰表示，賴品妤競選對手看起來很年輕，但他的父親被判貪污之罪，有期徒刑6年，國民黨講了這麼多天綠能，拿不出違法的事證，都在掩護參選人的背景。

洪申翰指出，今天看到國民黨參選人在侯友宜競辦開的記者會，好像是陳雪生出來罵性騷擾的感覺，用莫須有指控掩護參選人的違法，這樣做法會被看穿手腳，任誰都知道很荒謬。

洪申翰說，昨天採訪事件擦槍走火，這就是單一事件，現在民進黨非常願意尊重第四權，希望跟採訪對象不要用這種看起來跳針騷擾的採訪法，激起彼此衝突不樂見，討論哪裡有弊案，就提出事證。

洪申翰強調，民進黨不像國民黨、民眾黨袒護高虹安，但拿不出證據隱射，沒有違法事證，希望選舉回到根本事實，檢驗候選人能力和背景要基於事實。