終於盼來景氣回溫的好消息！台灣經濟研究院長張建一25日表示，製造業相關數據7月開始出現好轉，出口、訂單、庫存等等，以絕對金額來看，「台灣經濟最差時點已經過去」，但是成長率部份還是負值，第四季有機會成長率會小幅度轉為正值。

張建一強調，下半年經濟成長率呈現逐季走高，下半年景氣會比上半年好，台經院估測第四季GDP年增率5.2％，是全年四季的最高值，部份有受到去年第四季比較基期偏低影響，也受到美國、中國大陸經濟情勢牽動，台灣經濟要恢復比較強的成長需要到明（2024）年第一季 ，第二季更能確定景氣呈現復甦。

張建一指出，台經院7月25日公布2023年國內經濟成長率預測值1.66％，同為經濟研究機構的中華經濟研究院估1.6％，主計總處8月18日公布預測值1.61％，顯示民間和政府對於景氣變動的看法十分一致，也樂見全年經濟態勢的「內溫外冷」，內溫超乎預期強勁，外冷則在美國第二季投資優於預期，製造業資通訊伺服器出口增加，「外冷沒有那麼冷了」，如果台灣主要出口市場之一的中國大陸，大力推動經濟成長的政府三駕馬車如果可以帶動民間消費，估計對台灣也能在景氣復甦過程帶來比較強的成長動能。