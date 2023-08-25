▲民西定路相當狹窄，只要開挖就會直接衝擊到當地交通。（基隆市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆中山區西定路一帶近期正在進行自來水管線換管施工，但台水公司在挖埋過程中，不慎挖斷了中華電信的管線，當下聯繫其包商處理，未料包商竟叫台水先把路鋪回去，之後他們再挖就好，也讓當地民眾相當不滿。民進黨市議員施偉政表示，當下開協調會時，中華電信的態度依然消極，也讓他當場「爆氣」要求必須積極處理。工務處長陳耀川表示已建立溝通平台，未來協調施工，避免類似問題出現。

基隆市的西定路為中山區民眾的主要往來幹道，但因為路幅狹窄，且沒有足夠停車的空間，因此光是一側的道路施工，往往會造成嚴重的交通阻塞。市議員施偉政說，在本月23日時，台水在做換管施工時，不慎挖斷了中華電信的管線，並聯繫其所屬的包商處理。但沒想到包商竟然消極回覆叫台水先把路鋪回去，他們之後有空再挖開處理就好。

施偉政不滿指出，中華電信包商這樣消極的說法，當地居民與商家都無法接受，這完全不顧挖路對於當地民眾的影響。甚至當初該包商還打算要在馬路雙側同時開挖，將會造成非常嚴重的堵塞，幸好後來台水先暫時不施工，否則不堪設想。

而台水與中華電信於25日有就西定路施工進行協調會，會中施偉政強烈要求中華電信要配合協調，並要求工務處也要積極介入。因為中華電信的管線已長達40年，但當初埋設僅有20公分，因此施工單位非常容易誤挖斷，事後要修理又會造成民眾困擾，所以希望未來在西定路施工能協調辦理。施也建議工務處，乾脆要求中華電信趁此換管機會，編列預算，做整體管線改善的施工，以免未來再度出現一挖再挖之情形。

對此工務處長陳耀川表示，針對西定路台水與中華電信協調問題，已成立了溝通聯繫平台，未來在施工都會在群組內直接溝通協調，避免再度出現今天挖完明天又挖，衝擊居民生活與商家生計的狀況出現。