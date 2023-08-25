新竹縣1名民眾日前曾前往台南市旅遊，18日出現發燒、肌肉痠痛等症狀並立即就醫，經臨床醫師診治並以NS1快篩試劑檢驗陽性後通報，疾管署判定為新竹縣本土案例，是繼1名曾去南部外婆家返回竹北後驗出感染登革熱後，新竹縣本土登革熱個案本周再加1。

衛生局指出，此案感染源明確為中南部旅遊史，經疫調後發現，該個案8月7到9日於台南市中西區及北區旅遊，8月14、15日則到台中市的中區及南屯區旅遊2天。該個案從8月18日出現發燒、肌肉痠痛等症狀並立即就醫，經疾管署判定為新竹縣本土案例。

衛生局已與環保局啟動跨局處合作機制，第1時間出動包括衛生所、環保局、公所清潔隊、鄰里長以及環保志工，總計動員54人次，對個案居住地半徑50公尺噴藥消毒，並擴大住家100公尺清除孳生源及積水容器，總計清查2個大社區共73戶、1菜園，發現111個積水容、32個陽性容器、衛教32人，同時針對同住者4人、同行出遊友人7位做健康監測，目前均無症狀。

衛生福利部疾病管制北區管制中心主任巫坤彬提醒，我國疾管署估計有75％的登革熱是無症狀感染。所以登革熱防治如果只聚焦有症狀個案可能不夠，蚊子叮咬的追蹤和居住工作環境的清消必須同時涵蓋無症狀登革熱感染者。因此鼓勵社區里長應主動動員志工及里民定期做環境孳清，建議可以每周1次的巡查，以降低社區感染風險、確保社區安全。

衛生局統計，截至今年8月25日止，新竹縣已累計6例確診登革熱病例且均為輕症，其中2例本土、4例境外移入。