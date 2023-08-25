國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨提出「觀光政策」，民進黨發言人卓冠廷批新北市觀光人數敬陪末座。對此，新北市觀旅局今質疑卓引用錯誤數據，刻意扭曲誤導。

觀旅局表示，依2022年公布的主要觀光遊憩據點遊客人次統計資料，六都中新北市年度遊客人次名列前茅！卓冠廷所稱2022年新北市觀光人次290萬，與中央統計公佈的3400萬差異甚大，不知道是做功課不用心，還是刻意扭曲、誤導！至於遠見雜誌的調查，是分為六都組與13縣市組，混為一談的比較，非調查本意，切莫張飛打岳飛，混淆視聽！

觀旅局強調，新北市每年均完成非法旅宿全部檢查，輔導合法觀光產業，在持續努力之下，旅宿管理成效亦獲交通部考核特優成績肯定；另非法旅宿業者10年以上因土地或建管問題未能取得合法，屬全國性問題，去年9月間監察院也邀集中央交通部觀光局及相關地方政府研商謀求解決。

至於貢寮國際海洋音樂祭將在9月於福隆回歸，而河海音樂季活動，也是秉持海祭精神，提供獨立音樂創作樂團舞台。淡水漁人舞台及三重大都會公園地點優勢，大眾運輸多元，容易聚集樂團及樂迷前往。

觀旅局表示，貢寮當地因具有豐富的人文和自然景觀，亦嘗試推動為期較長、結合在地資源特色的觀光活動，調整活動並不代表放棄過去的努力與成果，而是在新的時空背景下做出改變與創新，同時也延續了活動的精神。