蔡英文總統今天到嘉義輔選，拉著拚連任的立委蔡易餘、初次參選立委陳冠廷高喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

蔡英文總統與嘉義縣長翁章梁、議長蔡明達、拚連任的立委蔡易餘、初次參選立委陳冠廷高喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

蔡英文總統今天到嘉義輔選，與各鄉鎮民進黨幹部合照。（廖素慧攝）

2024總統及立委大選，蔡英文總統今天到綠營大票倉嘉義縣輔選，細數前瞻計畫補助偏鄉基礎建設、無人機產業、科園區等政績，全力推薦民進黨立委蔡易餘拚連任、初次參選的陳冠廷，卻僅1次提到總統參選人賴清德副總統，強調「選對的人、有經驗的團隊延續執政」。

蔡英文說，嘉義科學園區已經動土，預計未來年產值超過380億元、有5700個就業機會；水上鄉也正在蓋嘉義縣第一座全民運動館；布袋建置全國第一個水產精品加值產業園區，預估每年有13億元產值。

蔡英文還說，2016年她剛上任執政時，台灣GDP是17.5兆，今年GDP已經成長到23兆，成長了6兆，從2016到2022年，台灣平均經濟成長率3.4％，高於全球的平均數字。

蔡英文提到她選3次總統，當選2次，這些選票裡面我最感謝的就是嘉義縣，每一次在嘉義縣都開出很好的票數，2024要繼續選舉成功。

蔡英文指出，前瞻預算844億就是做好基礎建設，讓外商、台商願意投資台灣，是投資未來，不是債留子孫。

蔡英文說，未來嘉義一定發展為最先進的農工大縣，要選對人，現在做的才可以累積延續，如果肯定蔡英文的政績，就一起支持賴清德，讓民進黨在中央繼續執政，跟地方密切合作，推動嘉義縣大進步，拚國會過半。

蔡英文多次誇獎蔡易餘問政認真專業，為地方爭取建設經費，有超過40億的前瞻治水預算，解決嘉義海區淹水問題。

蔡英文也力薦陳冠廷是優秀青年，有國外求學、中央執政團隊的經驗，若當選立委能幫助台灣拓展國會外交。