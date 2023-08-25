大陸「最高人民法院」微信公眾號25日通報，2021年以來，大陸「幫助資訊網路犯罪活動罪」（幫信罪）案件數量大增，已躍居刑事案件第三位。大陸最高法院長張軍院長為此指示副院長李勇帶隊書面、多省實地調研、座談，與最高檢察院、公安部交流，做成《調研報告》公布，建議各地司法機關以寬嚴相濟司法手段遏制網路犯罪幫信罪。。

只要是為詐騙集團以微信掃碼、組建群聊等方式宣傳；在視訊翻譯作品字幕投放賭博廣告；提供銀行卡幫助提取現金，都觸犯大陸「幫信罪」。

大陸最高法院《調研報告》摘要：

一、幫信罪案件的新情況：

幫信罪案件主要特點：一是案件類型以「兩卡」（手機卡、銀行卡）案件為主，占幫信罪案件總數近八成，多為向上游犯罪提供轉移支付、套現、取現工具。二是被告低齡化、低學歷、低收入特徵明顯，初犯人員占比較高，有的電詐犯罪組織甚至已經將未成年人、在校學生作為重點發展對象。三是犯罪鏈條化、層級化明顯，分工合作、彼此依賴、利益共用的黑灰產業鏈日漸成熟，涉「兩卡」幫信犯罪已經形成了「卡農—卡商—卡頭」的層級模式。四是犯罪手段、方式不斷智慧化，已從出租、出售、非法提供「兩卡」，發展到提供非銀行支付帳戶、互聯網使用者帳戶、批量註冊軟體、多卡寶等技術設備，以及利用非法通訊軟體、「翻牆」軟體、虛擬幣等方式。

二、幫信罪司法治理存在的問題及困難：

一是電信網路詐騙等上游犯罪高發多發、鏈條複雜、涉及面廣、查證難度大。二是涉「兩卡」犯罪門檻低，大量人員被引誘實施犯罪。三是幫信罪司法適用的疑難問題有待進一步釐清，如「明知他人利用資訊網路實施犯罪」和「情節嚴重」的認定，與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的區分，特殊群體的刑事政策掌握，行刑銜接的規則等。四是延伸司法職能推進社會治理不充分，相關司法建議的針對性、實效性欠缺，宣傳教育未充分發揮作用。

三、推進幫信罪司法治理的工作建議：

一是依法從嚴懲處電信網路詐騙及其關聯犯罪。二是全面、準確闡釋定罪標準，確保做到毋枉毋縱。三是明確、細化寬嚴相濟適用依據，實現「三個效果」有機統一。對再犯、組織犯、職業犯等依法從嚴。對未成年人、在校學生、自願認罪認罰，違法數量少所得少依法從寬。四是踐行能動司法理念，進一步延伸審判職能「以我管促共管」。