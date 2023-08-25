數位部7件已完成初審的5G專網申請案，應用類別包括：智慧工廠（英業達股份有限公司）2件、偏鄉智慧教育（新永安有線電視）、智慧展演（高雄展覽館股份有限公司）、5G應用整合測試實驗室（資訊工業策進會）、5G技術驗證專網設置（工業技術研究院）、5G元宇宙專業職能作業訓練系統（僑光科技大學與工業技術研究院共同提案）。胡貝蒂說，預估到年底，會有50案來申請。

數位部表示，將會持續提供更多諮詢及輔導資源，協助業者盡快取得5G專網執照。

此外，數位部表示，透過「5G專頻專網創新應用擴散計畫」的資源，在今年1月底遴選出13家產業公協會，組成5G垂直產業應用推動小組，涵蓋旅遊觀光、文化展演、民生、製造等領域，提出5G專頻專網應用服務產業藍圖，輔導產業依據發展藍圖規劃5G專頻專網創新應用，並於8月16日公告遴選出33件標竿案例，應用類型包含製造、展演、旅宿、倉儲、娛樂、食安等，場域涵蓋北、中、南縣市地區，投入5G專頻專網創新應落地營運，並配合公協會發展藍圖，帶動產業上下游業者共同成長，促進產業轉型擴散。

唐鳳說明，上述補助案由公協會推薦，不希望5G專網開放後等別人來申請，而是在各行各業中去啟發想像力，並應用在各處。