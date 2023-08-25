歐盟委員會6月發布去風險經濟安全戰略，其中就包括對外投資審查機制，防止敏感技術外流並用於軍事領域。不過，由於歐洲企業在中國有大量投資，各國在制定關於經濟安全的具體措施方面有所不同，同時歐盟成員國政府有時也會面對企業的不同意見。

在美國總統拜登簽署行政命令後，德國經濟部表示，德國將「積極參與」歐盟將採取何種措施的討論。歐盟官員透露，有成員國持保留意見，認為相關文件推出之前需要做出評估，因為會對商業產生重大影響。此外，由於歐洲的風險投資基金比美國少，採取的方式會有所不同。