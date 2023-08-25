星座專家篠安老師分析下周（8／27～9／2）12星座運勢，8／27火星進入天秤座，將面對感情方面的波折與衝擊，人際關係上除了水逆的影響，火星也會讓人際關係出現新一波挑戰；8／29天王星正式逆行，原本進展的事務也將開始出現新變化。星座運勢方面，牡羊可望遇到一見鍾情的對象；處女財運飆漲，不過要留意衝動消費；金牛則要小心舊疾復發或運動扭傷。

▍牡羊座

本周隨著火星開始進入到牡羊座的親密關係領域，感情方面將有機會遇見一見鍾情的對象，建議不要太快投入，需多花時間了解對方。天王星開始影響金錢正財，投資方面可能會有意外損失。

▍金牛座

本周隨著火星開始進入到金牛座的身體健康領域，可能舊疾復發或運動扭傷腳。工作上容易與同事發生言語衝突，受到天王星影響，將不在意他人的看法。

▍雙子座

本周隨著火星開始進入到雙子座的戀愛創造領域，非常渴望談戀愛或向曖昧對象告白，小心急躁可能嚇跑對方，建議放慢腳步感情才能走遠。受天王星影響，開始對宗教哲學感興趣，假日可前往廟宇參拜。

▍巨蟹座

本周隨著火星開始進入到巨蟹座的居家生活領域，可能著手打掃居家環境，也適合搬家或尋找下一個住所，但要留意與家人間的互動，可能因意見不合發生言語摩擦。

▍獅子座

本周隨著火星開始進入到獅子座的溝通表達領域，容易過於主觀表達自己的觀點，沒站在他人的立場著想，導致他人不悅，火星可能加快生活步調，騎車、開車時盡量放慢速度、保持安全距離。

▍處女座

本周隨著火星開始進入到處女座的金錢正財領域，將會湧現更多賺錢的點子，投資上也有短期獲利，但火星會影響花錢速度，可能出現衝動性消費或借錢給朋友。

▍天秤座

本周隨著火星開始進入到天秤座的自我認同領域，將重新找回生活步調，適合重新規劃目標。工作上也會找回原有的動力，工作效率加倍，得到長官的稱讚。

▍天蠍座

本周隨著火星開始進入到天蠍座的深層潛意識領域，暫時失去所有動力，工作上也無法有效發揮應有的水準。人際關係方面傾向低調，將會回絕所有聚會邀約。

▍射手座

本周隨著火星開始進入到射手座的組織團體領域，將花較多時間精力在經營人脈關係，也會透過聚會認識到新朋友；單身者可以參加聯誼，有機會認識心儀對象。

▍摩羯座

本周隨著火星開始進入到摩羯座的事業地位領域，工作上懷抱著滿腔熱情，但卻容易遇到挑三揀四的男主管，甚至可能與他們產生價值觀的衝突，建議勿針鋒相對，才能度過危機。

▍水瓶座

本周隨著火星開始進入到水瓶座的進修價值觀領域，是學習的好時機，可以在假日參加讀書會、講座，或是逛書店添購新書，心靈上將大有斬獲。受到天王星的影響，厭倦家人的約束，有搬家的打算。

▍雙魚座

本周隨著火星開始進入到雙魚座的深層情感領域，對感情有深刻的渴望，希望與對方更進一步，情慾方面需求也格外高漲。受天王星影響，可能會開始涉獵心靈成長相關的書籍或資訊。