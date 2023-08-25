彰化縣警局溪湖警分局舊館派出所日前接獲民眾報案，指其家人蘇姓男子（22歲）出門工作後到深夜還未回家，電話也沒接聽，很擔心有狀況。警方訪查發現蘇男生活單純，每天下班就回家，突然失聯必定是返家途中出事，經清查路口監視器，發現蘇男車停路邊休息，且其因血糖過低昏迷，遂將其緊急送醫。

溪湖警分局舊館所長黎奇龍指出，該所警員鄭羽盛、吳俊毅於22日深夜執行巡邏勤務時，遇到一名婦人神色慌張請求協助，詢問得知該婦的兒子蘇姓男子白天外出工作後至深夜未歸且未接聽電話，「很擔心兒子出事了。」

警方進一步詢問後，得知蘇男在工廠擔任技術員，平日生活及人際關係十分單純，從未與人發生嫌隙或結怨，每天下班都會準時回家，但蘇男患有糖尿病，近日曾出現在開車上下班途中感到昏眩的狀況。

警方研判蘇男很有可能在回家途中發生狀況，先安撫婦人情緒，經綜合比對蘇男平日行駛路線與路口監視錄影器死角，研判蘇最後可能位置在埔心鄉五通北路一帶。

經通報線上警力緊急協尋，警方終於在1小時內於一處人堙罕至的路旁看到1輛怠速中的廂型車，並確認該車即為蘇男座車。

警方查看發現蘇男臉色蒼白、神智不清昏迷於車內，立即通報119救護人員到場協助送往衛福部彰化醫院。

救護人員現場初步檢傷，確認蘇男為血糖數值過低，導致昏迷於車內。婦人對於警方及時找到她的兒子深表感謝，直說不敢想像再慢點找到會發生什麼狀況。