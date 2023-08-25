智原長線營運動能豐沛，在大陸半導體自主化將為智原IP業務創造更多成長潛力，智原於台系與中系晶圓代工業者皆有Porting其IP，在大陸半導體深耕成熟製程與特殊製程的趨勢之下，智原除收取Porting fee與Licensing fee之外，將受惠後續晶圓代工夥伴客戶採智原IP進入量產後，收取權利金；再者，智原先前強化FinFET技術能力之舉措已開始透過獲取專案取得成果，而智原於FinFET技術與先進封裝領域之能見度提升已使智原評價獲得提升，且後續仍有上檔空間；還有就是雲端運算的長期趨勢必然將帶動邊緣運算SoC/ASIC之需求，而邊緣運算相關之ASIC或將為智原的另一個長期成長動能。

除基本面有撐外，ARM(安謀)於本月初公告其Neoverse CSS Partner Program夥伴名單，其中台系半導體業者僅智原(3035)與台積電(2330)被納入其中，同智原為IP與ASIC設計服務業者則包含Broadcom(美)、Alphawave Semi(英)、Sondrel(英)、Socionext(日)、及ADTechnology(韓)。

法人就認為，ARM於專精其ARM-based處理器IP之際，正逐步透過其Neoverse平台，積極與國際業者進行合作，擴大其周邊IP之Ecosystem。ARM Neoverse平台為ARM針對雲端、邊緣與5G網路進行最佳化，並提供出色的速度、節能、效能功耗比及效能成本比之解決方案，以因應未來基礎設施及其客戶需求之平台。包括美系與中系雲端服務供應商與網通系統廠，皆為該平台成員。預計在雲端服務、高效能運算(HPC)與邊緣運算的長期趨勢之下，ARM於雲端服務供應商基礎建設擴大之際，智原的重要性將提升。

分析ARM欽點智原為其合作夥伴，主要係考量智原自成立以來所積累IP生態系統之完整性，且具備特殊製程IP與IP客製化之優勢與經驗；以及智原於系統或運算晶片周邊ASIC(客製化晶片)具豐富接案、設計與量產經驗。若ARM Neoverse平台之客戶對於周邊IC/ASIC有IP、Design Service與Turnkey需求，預計智原將受惠。

不僅如此，法人點出，看好智原於ARM受惠於雲端服務供應商基礎建設擴大的同時，將有望逐步切入雲端服務基礎建設之周邊ASIC。而整體潛在市場(TAM)將自工控與AIoT市場，進而擴大至與雲端服務基礎建設周邊相關。