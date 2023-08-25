此外，TrendForce也指出，觀察大型CSPs如Google、AWS未來有擴大導入自研ASIC AI加速晶片趨勢，亦可能侵蝕部分NVIDIA GPU市場，估此亦為NVIDIA持續推展不同定位GPU產品及整體方案，欲進一步將AI業務積極拓展至Tier-2資料中心如CoreWeave等及邊緣Enterprises客戶的主因之一。

TrendForce分析，近期NVIDIA除針對其核心AI晶片GPU進行更細緻化的產品定位外，也積極主推其HGX及MGX等方案，而這並不是伺服器產業鏈首見作法，但NVIDIA有機會在此策略上穩固領先利基。主要是NVIDIA藉由高度整合其GPU加上CUDA建立完整AI生態系下處絕對領先位置，故對既有的伺服器供應鏈有較強議價能力，藉此要求ODM如英業達、廣達、鴻海(2317)、緯創、緯穎等，或品牌業者如Dell、Supermicro、Gigabyte等，依據NVIDIA的HGX或MGX參考設計，且需經過NVIDIA於該AI伺服器參考架構的軟硬體認證過程。NVIDIA藉此可整合兜售其Arm CPU Grace及NPU或AI Cloud Foundation等軟硬體解決方案。