台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨參選人賴清德民調高達43％，民眾黨參選人柯文哲26.6％，國民黨參選人侯友宜則跌至13.6％，台灣民意基金會董事長游盈隆說，國民黨的選民的信心和期待，通通被燃燒掉了，這個就是在野的危機，而賴清德陣營2022挫敗後，非常小心翼翼，風吹草動都會去面對，柯文哲可能會因禍得福，甚至可能勝過賴清德。

游盈隆接受中廣新聞網《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪，王淺秋提到，賴清德仍有隱憂不要高興太早，柯文哲可能因禍得福，為什麼只有侯友宜會重摔？游盈隆說，從民調來看，國民黨支持者只有56.8％要投給侯友宜，有30％要投給柯文哲，這是很明顯的藍白選民重組的跡象。

游盈隆分析，未來如果沒有改變，就是整合跡象越來越大，向柯文哲去傾斜，這是動態的狀況，藍白陣營選民他們選票流向以目前來看已經出現方向，在野陣營如果要坐下來談，可能狀況又不同，能談出什麼東西嗎？結盟政治在西歐很普遍。

游盈隆說，柯文哲有可能因禍得福，其實一切都是西瓜挖大邊，選民也會判斷誰的聲勢比較好，如果再野不斷亂下去底盤會越來越小。

游盈隆指出，一切都看政黨領袖總統參選人表現，賴陣營也不是沒有隱憂，很客觀持平來說，台灣選民對於蔡英文總統領導的民進黨政府執政給了多少分數？恰好就是60分，代表什麼意義？就是馬馬虎虎。

游盈隆說，經過地方選舉後，醞釀出換人換黨做看看的氣氛是有的，去年12月這種現象最強。游盈隆提到，民進黨輸不起，不能輸了2024，子弟兵有任何問題自我解決，不管蔡英文總統有何感覺直接處理，過去這段時間賴清德做了很多事情都在為他獲得更多的基礎，這次雲豹案，為什麼賴勁麟辭職，就是不要讓星星之火燎原，民進黨是戰戰兢兢，大家都很小心翼翼，他們沒有驕傲自大的本錢，情況目前是這樣。