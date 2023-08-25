金磚國家（BRICS）即將接納伊朗、沙烏地阿拉伯等6個新成員，美國今天淡然面對，表示美方將繼續與世界各地夥伴攜手合作。

美國的主要對手中國、俄羅斯等金磚國家在南非舉行峰會時表示，將接納伊朗等新成員。伊朗自1979年伊斯蘭革命以來，即成為美國的宿敵。

美國國務院發言人表示：「美國重申其理念，各國可以選擇與其交往的夥伴和團體。」

這位發言人說：「我們將繼續在雙邊、區域和多邊論壇上與我們的夥伴和盟友合作，促進共同繁榮並維護全球和平安全。」

巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等金磚五國在年度峰會上同意，自明年1月1日起納入阿根廷、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國為正式成員。

金磚成員國印度的動向一直備受關注，也是美國頻頻示好的國家。

印度將於下個月在新德里（New Delhi）主持20國集團（G20）峰會，將聚集主要已開發經濟體和新興經濟體。

白宮聲明指出，西方大國希望新德里峰會可取得「重大成果」，並努力「扮演20國集團作為經濟合作首要論壇的角色，為開發中國家與新興國家推動積極具雄心的議程」。