台中區漁會等相關團體25日發起海上抗爭，近百艘漁船掛起紅布條集結於台中港錨泊區爭取權益，要求台中港務分公司應補償漁場損失，否則將持續出航抗議。（潘虹恩攝）

近幾十年來台中港幾度擴建，造成原漁場大幅限縮，衝擊漁民生計，台中區漁會等相關團體25日發起海上抗爭，近百艘漁船掛起紅布條集結於台中港錨泊區爭取權益，要求台中港務分公司應補償漁場損失，否則將持續出航抗議。

台中港務分公司表示，台中港建港時期對於漁民傳統作業水域之補償，早於港務局時代已辦理完成，自1973建港迄今已歷經6件漁業補償。針對漁民訴求機漁船補償，台中港務公司7次拜訪漁會協商，並請漁會提出佐證資料及相關說明，依行政程序辦理；除將持續透過漁會溝通協調，希望漁民朋友在不影響航行安全的前提下理性表達訴求。

台中區漁會及相關漁民協會等團體25日上午號召梧棲、清水、大甲等區近百艘、逾200位漁民由各漁港出發，掛上「抗議！還我漁權」、「莫把漁民當愚民」、「還我傳統漁場漁業經營權」等布條，集結於台中港錨泊區表達對台中港建、擴港後未合理補償漁場損失的強烈訴求。

台中區漁會總幹事趙朝森說，台中港自1973年建港，陸續分3期闢建航道、碼頭、工業港區、火力發電廠、海堤等工程，造成漁民原有漁場不斷限縮、遭到干擾，台中港區1982年核定港區範圍是7472公頃，後變更為6618公頃，到2003年修訂為1萬1285公頃，不僅機漁船停泊區數次被迫遷移，漁業資源減少也造成漁民重大損失。

趙朝森說，台中港建成後陸續衍生數起損失陳情求償案，其中僅有6件獲得重視與補償，獨漏機漁船部分。他並指出，禁漁區增加，機漁船就得開到更遠的海域，油料、風險都增加，若不慎在禁漁區捕魚，首次裁罰10萬元起跳，第2次是20萬，第3次將沒入生財機具或漁船，過去增加範圍時僅公告卻未跟漁民舉辦公聽會或說明，不少漁民被罰。

趙朝森強調，建請政府爾後若有推動重大海上工程施工，如對漁民生計有所損害之虞者，應主動與台中區漁會及漁民、船主等，先進行溝通協調，以確保 漁民生計及權益，以免滋生民怨造成糾紛而衍生海上抗爭。