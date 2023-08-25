惠譽預期，短期內主管機關的措施不會直接對集團的市場地位、財務表現造成嚴重影響。惠譽亦認為，實施改善措施產生的額外成本，應不會大幅改變集團的信用體質。

中信金控擁有惠譽信評授與的長、短期信用評等BBB+／bbb+，評等展望「穩定」；中國信託商業銀行則為A／a，評等展望亦為「穩定」。

惟，惠譽亦提醒，隨著時間的推移，若主管機關再度發現其它問題，出現進一步重大有關公司治理問題的證據、或改善措施未能充分妥善實施，則可能導致惠譽負面調整對中信銀與中信金的業務狀況的評估結果。

此外，若惠譽預期有重大的發展將不利中信銀的市場地位和財務表現，中信銀「a」的個別實力評等（為惠譽授評台灣銀行中之最高）可能被調降，反映其下檔空間已相當有限。

金管會8月10日對中信金集團處以合計新臺幣4,000萬元的罰款，為台灣近幾年較高的金融罰款之一。惠譽推算，此項罰款金額約占中信金2022年淨利的 0.1％。惠譽預期，該集團將及時實施必要措施，以改善未來溝通的控管機制。