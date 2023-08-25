民進黨立委賴品妤昨（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，第一時間反控《中天》記者推她，引發爭議。對此，記者出身的媒體人羅旺哲透露，民進黨立委王定宇爆發「房東與房客」風波時，問了王兩句卻遭嗆的往事，並認為政治人物都會被檢視，能否拿出風度與表現，民眾看在眼裡。

羅旺哲今在臉書提到，立委嗆記者早就不是第一次，且各政黨都有，只是民進黨這幾年特別多。羅旺哲認為，跑立法院的記者或多或少都有被立委嗆過或酸過，因每個立委品行不一，脾氣跟教養都有差異，有些面對尖銳問題，依舊保持風度、禮貌，有些則是聽到關鍵字就會火冒三丈，甚至面露心虛。

羅旺哲表示，他過去跑立法院新聞也曾被嗆過，並點名印象最深刻的是民進黨立委王定宇。羅旺哲透露，當時爆發「房東與房客」風波，各家記者都在立法院等王定宇委員，想知道關於「八千塊房租」的事，而他當時問王定宇「現在還有跟顏若芳聯絡嗎？」、「為什麼突然不聯絡了？」等問題，王直接回頭反問「你最近有跟你媽媽連絡嗎？」當羅旺哲回應「有啊！」之後，王定宇或許知道自己動氣，且媒體鏡頭都在拍，便沒再多說，「而我當時是在專心工作，也沒想這麼多」。

羅旺哲強調，政治人物難免會遇到被檢視的時候，但面對媒體等於面對大眾，能不能拿出該有的風度與表現，民眾其實都看在眼裡。面對危機，如果拿出好的態度來面對，或許會有不一樣的結果。