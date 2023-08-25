明道大學因財務問題始終無法解決，已被教育部勒令112學年度結束時停辦，校內教職員組成自救會，今(25)日特地北上召開記者會，強調已獲得來自研華集團的3億多元捐助資金，希望教育部收回成命，讓學校得以續存，但教育部回應依法沒有讓停辦學校恢復辦學的空間；私校工會也直言，自救會這番做法就像孝女白琴，為時已晚，不能讓學校起死回生。

明道大學自救會今日上午在立法院的記者會，高喊「總統救救我們」、「要資源、要生存」、「降低資源浪費」等口號，向教育部喊話，希望再給學校辦學的機會，讓教職員工免於失業困境。

私校工會副理事長尤榮輝表示，私校教職員自救應在學校辦學出現異常時就開始，然而大部分私校教師都缺乏警覺，就算學校出現嚴重弊端時仍不敢發聲，導致學校繼續沉淪。明道大學一直有人謀不臧、劣幣逐良幣的問題，快速退場並不意外。

尤榮輝說，依法明道大學明年停辦已成定局，教職員召開記者會自救為時已晚，教育部不可能違法讓明道大學恢復辦學。教職員自救是要在學校列專輔「插管」期滿前，現在學校行將就木才出來呼喊，動作就像孝女白琴，不能讓學校起死回生。