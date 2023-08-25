藝人王陽明與蔡詩芸被爆婚變，不僅已經分居長達兩年，目前也在談離婚階段，導火線與女兒教養及價值觀落差有關，不過夫妻倆始終未正面回應此事，稍早他表示：「我知道你們都在等」，接著曝光近來行蹤。

王陽明在instagram曬出影片，只見他赤裸上半身坐在船上，詢問網友：「猜猜我這次在哪裡潛水拍沈船」，接著表示很多人都迫不及待想知道，更透露會從猜對的人當中選出三個人，贈送新衣服做為獎品，也希望網友能期待新作品《沈睡的水下巨人》上架。

王陽明在限動PO出漏網鏡頭。（圖／sunnyboyyy IG）

下一支影片，只見王陽明扶著欄杆，並把下半身浸在海裡，見到有鏡頭在拍攝，立刻坦承自己正在小便，要求拍攝者快把鏡頭移開，其它影片則是沿途風景及潛水前後的花絮片段，更在限動PO出漏網鏡頭，只見他浮在海上並比出中指，爆粗口：「X，忘了把這個影片放在發文裡面，只好PO到Instagram限時動態」，心情看起來相當愉快，絲毫不受近來婚變風波影響。

王陽明與蔡詩芸instagram自介仍保留Husband及Wife。（圖／sunnyboyyy、dizzydizzo IG）

王陽明與蔡詩芸3月底出席世界夫人中華台北賽區總決賽，是近來最後一次公開合體，加上先前被拍到用餐後各自返家，導致婚變傳聞甚囂塵上，其實在這之前，王陽明就表示夫妻相處時間越來越少，也坦承為女兒教育問題起過爭執，目前雙方instagram自介仍保留Husband及Wife，可見仍是夫妻關係。