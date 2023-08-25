癌症是國人十大死因之首，不少癌友為了一線生機，自費使用昂貴的新藥。礙於商業保險未能與時俱進，許多人為請領給付，即便沒有住院需求，還是以健保身分短期住院，排擠了其他需病患的權益。近期有醫院擔心遭健保核刪住院費，拒絕癌友住院，健保署今回應，還是會體諒癌友需要而允許住院，但為讓住院資源有效運用，健保署正蒐集癌友的商業保險給付困境，尋求金管會協助，找出解方，避免保險給付問題造成醫療制度的扭曲。

近期健保署查到多名以健保身份住院兩天一夜的癌友，發現並無住院必要，因此核刪住院給付，甚至要求主治醫師歸還款項。部分醫院已要求院內醫師嚴格審查住院資格，若想透過實支實付保險支付自費藥物，就不能以健保資格住院，需換成自費身份。

對此，健保署長石崇良回應，健保都是依病情需要而安排住院，而不是為保險，但健保署理解癌友是因商業保險要求，沒有住院就沒有給付，因此會暫時不做清查、稽核，體諒癌友的需要，直到找出解方為止，呼籲癌友們放心。

石崇良表示，以前都一定要住院才能治療，但如今像化療，很多在門診就能做，甚至很多標靶都是口服藥，癌友並不需要住院，但因為過去保單設計沒有與時俱進，造成癌友沒辦法獲得給付，一定要住院，並且他也不解為何一定要健保住院，自費住院不行，因此都需要討論、檢討。

「住院的長期困境必須解決」。石崇良表示，住院的資源有限，要提供給最需要的人，過去他在急診從醫時，也有許多患者要求躺過24小時，才能請領保險，造成了急診的困擾，這樣的情況在第一線碰過很多，其實這是不對的。保險給付問題造成了醫療制度的扭曲，健保署需正本清源，整理癌友碰到的商業給付困境，主動尋求金管會的協助，共同找出配套。