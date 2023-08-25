台灣大更為永春高中量身設計3款動態LINE/GIF貼圖，學生套用3D數位分身，增加社群互動樂趣，開啟學子們對元宇宙想像。

台灣大「MyMoji元宇宙分身製造艙」即日起至9月1日進駐永春高中，520位新生以班級為單位，魚貫而入走進充滿科技感的製造艙，30秒完成3D數位分身，學生直呼有趣。新生蔡同學表示，以前只有玩過拍貼機，但照片是平面，現在MyMoji竟然能產出自己獨一無二的3D數位分身，還能製作成社群貼圖，非常新奇。

永春高中希望讓每位高一新鮮人擁有自己的數位代表形象，進而啟發對新科技的想像，因此推動數位虛擬分身建模計畫。校長林春煌表示，永春高中持續推廣數位教育，並結合新興科技，以大規模數位建模，實踐科技教學的重要里程碑。校方將設計虛擬教室、實驗室或其他符合學習主題等虛擬場景，並將學生的學習成果如影像、文字、音訊、影片等，轉換成虛擬形式，學生可使用3D數位分身，在虛擬場景中展示學習成果，透過虛擬實境形式統整自己的作品，也將讓未來的大學端認識他們更具數位特質的多元面向能力。

台灣大為永春高中開發3款專屬動態LINE/GIF 貼圖，包括「永春人我驕傲」、「永春高中上課囉」，以及「永春人登高望遠」，除了讓學生以身為「永春人」感到驕傲，未來畢業也懷念上課時光，同時，因永春高中靠山邊，校園中滿是階梯，對永春學生來說，爬樓梯不只是於校園走動時必經之路，更富含「登高望遠」的美麗期許。

台灣大MyMoji服務，360度由上至下環繞拍攝，只需站定3秒，一次性全身拍攝，30秒即可產出能動能跳的真人3D數位分身，除了能拍攝AR影片，讓真人與分身虛實同框，還可結合動態Line/GIF貼圖，享受個人化社群體驗。

一MyMoji去年11月正式對外宣傳，用戶數累積至今年6月已破萬人，今年1月到8月用戶數年成長近160％，今年上半年MyMoji APP下載數更較去年同期年增1倍，虛擬分身貼圖數破5萬張製作，並開發600組以上主題貼圖供用戶選擇。