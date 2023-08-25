香港信報報導，深成指開低走低，最多跌113點或1.11％，低至10,142點，半日收盤報10,150點，跌105點或1.03％，成交額為2796.52億元。
滬深300指數收報3,705點，跌18點或0.49％，創業板指數收報2,046點，跌17點或0.85％。
各類股個別發展，醫療器械、酒店旅遊、傳媒娛樂股跌逾2％，汽車製造股跌逾1％，煤炭、有色金屬、化工、生物製藥、石油股偏軟，電力、金融、房地產、鋼鐵、水泥股靠穩。
A股25日半日收跌，深成指跌1％。上證指數早盤最多升2點或0.09％，高至3,085點，最多跌19點或0.63％，低至3,062點，半日收盤報3,068點，跌13點或0.45％，成交額為人民幣（下同）1,849.38億元。
香港信報報導，深成指開低走低，最多跌113點或1.11％，低至10,142點，半日收盤報10,150點，跌105點或1.03％，成交額為2796.52億元。
滬深300指數收報3,705點，跌18點或0.49％，創業板指數收報2,046點，跌17點或0.85％。
各類股個別發展，醫療器械、酒店旅遊、傳媒娛樂股跌逾2％，汽車製造股跌逾1％，煤炭、有色金屬、化工、生物製藥、石油股偏軟，電力、金融、房地產、鋼鐵、水泥股靠穩。
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