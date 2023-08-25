A股25日半日收跌，深成指跌1％。上證指數早盤最多升2點或0.09％，高至3,085點，最多跌19點或0.63％，低至3,062點，半日收盤報3,068點，跌13點或0.45％，成交額為人民幣（下同）1,849.38億元。