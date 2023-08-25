香港信報報導，深成指開低走低，最多跌113點或1.11％，低至10,142點，半日收盤報10,150點，跌105點或1.03％，成交額為2796.52億元。

滬深300指數收報3,705點，跌18點或0.49％，創業板指數收報2,046點，跌17點或0.85％。

各類股個別發展，醫療器械、酒店旅遊、傳媒娛樂股跌逾2％，汽車製造股跌逾1％，煤炭、有色金屬、化工、生物製藥、石油股偏軟，電力、金融、房地產、鋼鐵、水泥股靠穩。

恒指收跌493點 科指跌3.3％
滬指收挫2％ 失守3,200點 本周跌3％
滬指早盤收跌0.35％ 深成指跌0.45％
#多跌 #低至 #日收盤 #額為 #跌逾