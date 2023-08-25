高雄陳姓男子酒後騎車、轉彎時方向燈「未閃完全程」被警攔查，酒測值0.16毫克，事後挨罰1萬5000元、吊扣駕照1年。陳男認為自己的酒測值未超標，警方勸導即可，根本不須開單，怒提行政訴訟。高雄地院認為，員警做法有違「取締酒後駕車作業程序」，不以勸導代替舉發，開罰確實有瑕疵，判罰單撤銷，可上訴。

2022年3月下午，陳男酒後騎車，左轉時因方向燈未全程使用，遭後方騎車跟隨的三民二分局員警發現、當場攔下盤查，員警發現陳男渾身酒味，經酒測驗出酒精濃度每公升0.16毫克。

陳男當時辯稱，自己是昨天晚上下班後、10點喝酒，沒想到隔天下午竟然還有酒氣殘留。

員警當場開出「違反道路交通管理事件通知單」，陳男未在期限內到案及提出陳述，被依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第1款、第24條第1項第2款規定，開罰1萬5000元、吊扣駕照1年、應參加道路交通安全講習。

陳男不服，認為自己酒測值僅0.16毫克，依內政部警政署訂定之「取締酒後駕車作業程序」作業內容規定「駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上未滿每公升0.18毫克之未肇事案件，且無不能安全駕駛情形者，應當場告知其違規事實，指導其法令規定，勸告其避免再次違反，及當場填製交通違規勸導單，並人車放行」員警根本不需要開單，怒提行政訴訟。

員警強調，當時他判斷有必要依法舉發，手段合法且符合行政目的。

法官認為，陳男左轉時有打燈，但未打完全程，不能因此認定他有危害交通秩序、不能安全駕駛的情形。陳男酒駕是事實，但並未超過開罰的法定標準值，判罰單撤銷，可上訴。

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