行政院長陳建仁今天到勤益科大新落成宿舍參觀，並表示中央投入50億做宿舍提升、弱勢學生助學計畫等。（張亦惠攝）

行政院長陳建仁今天到台中勤益科技大學參觀8月新落成宿舍「養浩學舍」。陳建仁提到，如雅虎、Google、meta等知名科技公司，都是大學生在宿舍裡聊天聊出來的，大學給了他們很好的空間，有新世代的宿舍，學生會有很好的未來發展，中央也投入50億經費做新世代學生宿舍提升計畫、弱勢學生助學計畫等，「沒有債留子孫，反而是用經費栽培子孫」。

勤益科大宿舍一舍926個床位，校長陳文淵表示，過去宿舍床位不足，大一新生須抽籤才能入住，二舍「養浩學舍」斥資7.8億興建，8月落成後，增加852個床位，這學期開始所有大一新生、國際學生皆可保證入住。

陳建仁說，政府為協助興建宿舍、幫忙學生校外租金補貼，有弱勢學生助學計畫精進措施、新世代學生宿舍提升計畫，投入50億經費，不只新建宿舍，也為所有需要的學校進行宿舍環境的提升。

陳建仁說，在科技產業中宿舍扮演很重要的角色，例如yahoo、google、微軟、meta，大學生宿舍裡聊天、集思廣益，甚至還沒畢業就創業，大學給他們很好的空間、讓志同道合的同學在老師指導下，能夠創出新的創新產業，對勤益科大也有這樣的期望。

陳建仁強調，宿舍是學生最溫暖的第二個家，尤其對遠道的學生來講相當重要，政府責無旁貸繼續做，2018年到2022年高教深耕計畫投入320億經費，2023年到2028有970億，用來讓產學合作更加成功、技職學校設施改善，明年的中央總預算中教科文編5612億，僅次社福預算，全國第二高。

陳建仁強調，政府努力拚經濟、嚴守財政紀律、有好的預算，就有更多的投資在下一代，沒有債留子孫，反而是用經費栽培子孫，讓他們有更美好的未來，宿舍就是年輕人築夢的地方。