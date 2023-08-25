為了讓大家與白海豚有更深刻的連結，希望透過走讀白海豚棲息環境之海洋及河口生態現地，令民眾深入瞭解白海豚生態習性，海洋委員會海洋保育署與社團法人台灣蠻野心足生態協會9月至10月將於苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義沿海地區舉辦8場次「海洋生態旅遊-臺灣白海豚的里海願景之旅」。活動即日起開放報名，全程參與行程者免費，每場次限額只有16名，有興趣的民眾要把握機會，儘早報名。詳細資訊可上海保署官網查詢。

海洋保育署與社團法人台灣蠻野心足生態協會9月至10月將於苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義沿海地區舉辦8場次「海洋生態旅遊-臺灣白海豚的里海願景之旅」。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署署長黃向文表示，白海豚活動範圍從北到南跨越5個縣市，結合國人日漸重視休閒旅遊活動的潮流，特別規劃各縣市白海豚在地特色旅遊行程，介紹白海豚棲地與生態習性、參訪海洋環境教育場館、探訪當地漁港與傳統漁法、認識當地白海豚之傳統信仰，期待帶領民眾從生態、經濟、文化三個面向多角度視野來認識白海豚，歡迎對生態保育有熱忱的民眾踴躍報名參加！

海保署指出，白海豚列為極度瀕危物種，值得守護關注，其代表生物保育的重要性，事實上也與地方發展、產業經濟活動息息相關，藉由本次活動舉辦，相信將帶給參與生態旅遊的民眾難忘的體驗，亦是民眾積極參與環境保護行動的體現，除有助於支持地方經濟，也可為白海豚保護目標注入持久的動力。

海保署根據白海豚活動範圍，特別規劃各縣市白海豚在地特色旅遊行程。（圖片來源：海洋保育署提供）

國際自然保育聯盟(IUCN)定義生態旅遊為「一種負責任的旅遊，顧及環境保育，並維護地方住民的福利」，旨在喚醒民眾生態認知，秉持與自然共存共榮的倫理觀念，達成旅客、在地居民與生態環境三贏的局面。海保署攜手生態協會在苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義等沿海地區舉辦8場次的「海洋生態旅遊-臺灣白海豚的里海願景之旅」，就是利用旅遊導覽方式，讓民眾了解海洋生態，保護我們的環境。