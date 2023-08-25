Wilding在報告中指出，較有餘裕的美國消費者會降低近期經濟衰退的可能性。雖然今年下半年經濟仍可能面臨各種阻力，但最近的數據顯示即使在利率攀升之際，美國消費者和經濟可能仍保持驚人的韌性。但這也表示聯準會不僅會維持利率不變，且在明年宣布進一步升息，並非是不可能的事。
現在華爾街有越來越多公司對於聯準會的7月會議是否為最後一次升息感到懷疑，Pimco也是其中之一，而這樣的擔憂加劇美國債券市場本月的拋售。在美國經濟將避免衰退且通膨仍然僵固的預期下，近來美國長期公債殖利率大幅走高。
太平洋投資管理公司（PIMCO）經濟學家Tiffany Wilding周四出具報告指出，聯準會的升息可能還未結束。美國的消費支出意外強勁並提振了經濟增長，而消費者在疫情期間攢下的儲蓄可能延長這樣的態勢。她認為消費者也沒有受到抵押貸款成本升高影響，因為許多人早已取得低利率。
Wilding在報告中指出，較有餘裕的美國消費者會降低近期經濟衰退的可能性。雖然今年下半年經濟仍可能面臨各種阻力，但最近的數據顯示即使在利率攀升之際，美國消費者和經濟可能仍保持驚人的韌性。但這也表示聯準會不僅會維持利率不變，且在明年宣布進一步升息，並非是不可能的事。
現在華爾街有越來越多公司對於聯準會的7月會議是否為最後一次升息感到懷疑，Pimco也是其中之一，而這樣的擔憂加劇美國債券市場本月的拋售。在美國經濟將避免衰退且通膨仍然僵固的預期下，近來美國長期公債殖利率大幅走高。
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