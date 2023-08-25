以講評棒球走紅的YouTuber「台南Josh」鄭毓倫，去年1月底傳出遭前妻Amber家暴，新家被砸爛，牆壁上更是到處被寫上「死媽寶」等字語，事情鬧得沸沸揚揚，最後兩人離異。鄭男對前妻提告要求民事方面，7月12日法院判決出爐，判Amber一共要給付台南Josh新台幣16萬8364元。

根據判決書，Amber於110年12月11日砸毀丈夫相機，另於111年1月23日在房內對鄭男拋擲空氣清淨機及吸塵器，再多次對他揮拳、勒頸，導致鄭男頸部挫傷、右上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷併瘀腫、左前臂挫傷等傷害。

鄭男主張，Amber並用椅子砸電視，導致電視螢幕破裂，椅子靠背亦斷裂；而且Amber離家後，應持美工刀割毀窗簾、沙發、枕頭、原告衣物、收藏帽、婚紗照，破壞電視遙控器，砸毀吸塵器，剪斷吸塵器電線，撕毀結婚證明書、原告存摺、行照，更在原告衣物、地毯及沙發上倒醬油，甚至以紅色蠟筆於牆面、沙發、桌面、窗簾、電磁爐多處寫上「死」、「死媽寶」等字。因此必須賠償損失及精神慰撫金37.7萬元。

但法官也認定，地毯雖被潑醬油可清洗且為廠商贊助；內褲、襪子未能舉證是被告所破壞，雖被潑醬油也可清洗，未達毀損程度；大門磁卡因女方父親已歸還原告父親而未毀損。以上四項均免賠。

法官審理後，判處女方傷害罪，處拘役30日，得易科罰金，且又犯毀損他人物品，處拘役30日，得易科罰金；應執行拘役50日，得易科罰金。

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