今捐贈現場並邀請到獨居長輩郭伯伯和張奶奶一起品茗。（新北市社會局提供）

響應新北市好日子愛心大平台，國民黨新北市議員陳儀君媒合微星科技公司， 今捐贈市值約30萬元的1萬份翡翠樹蛙茶包予新北市獨居長輩，由微星科技經理許志宏代表捐贈，社會局副局長許秀能代表受贈，捐贈現場並邀請到獨居長輩郭伯伯和張奶奶一起品茗。

社會局副局長許秀能表示，全市列冊獨居長輩有5673人，為健全各項福利服務，運用大平台資源辦理居家安全、生活安全、行動安全、身心安全及老人保護等五大層面，平時提供電話問安、關懷訪視、送餐服務、緊急救援、轉介長期照顧服務資源等，私公協力一起陪伴關懷長輩，也鼓勵獨居長輩多走出家門，活絡社會參與。

陳儀君指出，翡翠樹蛙茶採用坪林當地有機茶，馥郁清爽且甘甜潤喉，外包裝以背部翠綠色並帶有金色眼線的翡翠樹蛙做為商標，強調「你喝的不只是茶，是土地的芬芳」，因為每位有機茶農都尊重土地和大自然，利用最友善的種植方式和採收製作，有機茶葉不須沖掉第一泡。

許志宏表示，科技始終來自人性，AI再怎麼厲害，無法取代人性；微星科技在新北深耕38年，抱持人性關懷、回饋鄉里的初衷，侯友宜市長成立新北市好日子愛心大平台，微星科技多次響應愛心捐贈，尤其獨居長輩的關懷，更要做到位。