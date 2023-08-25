電動車大廠特斯拉（Tesla）墨西哥新廠布局備受關注，外媒報導，墨西哥超級工廠似有動土跡象。台廠包括鴻海集團、廣達、和大等，皆規劃在墨西哥和美墨邊境擴建電動車零配件生產據點。

市場關注特斯拉墨西哥新廠動向，國外科技網站Electrek在8月上旬引述墨西哥當地媒體報導，大型機械設備出現在蒙特雷（Monterrey）附近，可能是特斯拉超級工廠準備動土的跡象。

墨西哥資深官員3月初透露，特斯拉將斥資約50億美元（約新台幣1528億元），在墨西哥東北部新利昂州（Nuevo Leon）首府蒙特雷興建超級工廠，外資分析，這將是特斯拉首次在美國以外的美洲地區設廠。

台廠積極在墨西哥與美墨邊境布局電動車相關零配件生產據點，鴻海董事長劉揚偉先前透露，集團已在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶。鴻海旗下富智康指出，利用墨西哥廠布局車用或電子產品，正尋求商機，規劃美國和墨西哥營運據點轉型為製造據點。

汽車傳動系統製造廠和大日前通過投資美國設廠案，美墨邊境的新墨西哥州成為首選，和大指出，若在新墨西哥州首期生產順利，也會考慮第二期擴產線。代工廠廣達5月下旬證實在墨西哥有投資計畫，外媒先前報導，廣達是特斯拉供應商之一。

此外，日月光投控旗下環旭電子在墨西哥大型工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）廠區也布局車用電子產品，新建第2工廠預計明年完工投產。

代工廠和碩3月也公告在墨西哥擴廠，取得墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）華雷斯城（Ciudad Juarez）的廠房使用權，但低調不願透露產品類別。